У Києві оголосили штормове попередження
У Києві до кінця доби 12 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
У КМДА у разі посилення вітру рекомендують жителям столиці щільно закрити всі вікна в будинку, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти.
На Україну насувається негода: синоптики обіцяють дощі, у Карпатах - дуже сильний сніг
На вулиці слід перебувати подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а в разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Крім того, водіям рекомендують не паркувати поряд з великими деревами автотранспорт.
У разі травмування людей, падіння дерев або гілок і т. п. слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, у середу, 12 жовтня, на півдні України вдень до +20°, місцями синоптики обіцяють опади.
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