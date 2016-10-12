У Києві оголосили штормове попередження

У Києві до кінця доби 12 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

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Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

У КМДА у разі посилення вітру рекомендують жителям столиці щільно закрити всі вікна в будинку, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти.

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На вулиці слід перебувати подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, а в разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Крім того, водіям рекомендують не паркувати поряд з великими деревами автотранспорт.

У разі травмування людей, падіння дерев або гілок і т. п. слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, у середу, 12 жовтня, на півдні України вдень до +20°, місцями синоптики обіцяють опади.