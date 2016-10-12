У деяких школах і вузах Одеси через шторм скасували заняття

Ряд навчальних закладів Одеси, включаючи національний університет імені Мечникова, скасував заняття у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

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Про це повідомляє "Думська".

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У той же час, комунальні школи та дитячі садочки працюють у звичайному режимі. Але через негоду приблизно половина учнів все ж залишилися вдома.

Нагадаємо, учора, 11 жовтня, в Одесі школярам дозволили не відвідувати заняття в зв'язку з наступом шторму.

Одеситів просять по можливості обмежити поїздки, а також бути пильними і не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач.