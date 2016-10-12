Ураган "Меттью" спровокував гуманітарну кризу на Гаїті - ООН
Через ураган "Меттью" на Гаїті почалася найважча з 2010 року гуманітарна криза.
Про це заявила спеціальний представник генерального секретаря ООН на Гаїті і глава миротворчої місії в країні Сандра Оноре.
У результаті урагану "Меттью" в США загинули 30 людей
Стихія також змусила владу відкласти президентські вибори, заплановані на 9 жовтня, передає ТАСС.
За словами Оноре, офіційно підтверджена загибель 372 осіб, але число жертв, "швидше за все, буде рости". У загальній складності удар стихії торкнувся 2,8 млн жителів країни, з яких 1,4 млн тепер потребують гуманітарної допомоги.
"Хоча масштаби руйнувань все ще оцінюються урядом по мірі того, як з'являється доступ до постраждалих районів, немає ніяких сумнівів, що ми маємо справу з трагедією і важкою надзвичайною ситуацією", - додала вона.
Оноре висловила особливу тривогу з приводу епідеміологічної ситуації в країні, інфраструктурі якої був нанесений величезний збиток. За її словами, це спровокувало спалахи різних інфекційних захворювань, у тому числі холери.
Крім того, у провінціях Південна і Гранд-Анс було пошкоджено близько 75% дільниць для голосування. Через це влада Гаїті відклала вибори до того часу, поки не буде проведена оцінка "наслідків урагану для виборчого процесу".
Нагадаємо, за неофіційними даними, на Гаїті в результаті урагану "Меттью" загинули 1000 осіб, з них 13 - у результаті спалаху холери.
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