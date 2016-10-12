Шторм в Одесі: повалені дерева, затоплені будинки та високі хвилі (фото, відео)
В Одеській області у середу, 12 жовтня, спостерігаються ускладнені погодні умови з поривами вітру 15-20 м/с та дощем.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Зокрема, в Одесі на вулиці Пересипська сталося падіння двох дерев, які пошкодили високовольтну лінію електропередач живлення каналізаційно-насосної станції. Також у м. Чорноморськ на вулиці Садова сталося падіння дерева на проїжджу частину дороги в приватному секторі. Ніхто не постраждав.
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У селі Новосільське Ренійського району сталось підтоплення дощовою водою приватних домогосподарств. До ліквідації підтоплення задіяний підрозділ 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини з насосним обладнанням.
У місті Вілково по вул. Придунайська 7 внаслідок сильного дощу також виникло підтоплення приватного житлового будинку.
У той же час веб-камери Одеси фіксують високі хвилі, які навалюються на берег, розкидаючи неприбране пляжне приладдя.
Нагадаємо, ряд навчальних закладів Одеси, включаючи національний університет імені Мечникова, скасував заняття у зв'язку з несприятливими погодними умовами.
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