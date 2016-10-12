На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +14°

13:00, 12 жовтня 2016
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У середу і четвер на дорогах України місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +14°.

УНИАН
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса місцями пройдуть дощі. Температура +10°... +14°. Завтра на цьому маршруті температура до +10°, очікуються опади.

На трасі Київ - Ужгород у середу місцями пройдуть дощі, температура в дорозі +6° ... +13°. У середу на цьому маршруті очікуються опади, у Львівській області - снігопад, температура до +10°.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +13°, мінлива хмарність. Завтра на даному маршруті пройдуть дощі, температура до +9°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +11°. 13 жовтня на цьому напрямку синоптики прогнозують опади, температура +4°... +7°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні місцями пройдуть дощі, +8° ... +10°. За даним напрямом у четвер очікуються опади, у Хмельницькій області – снігопад, температура до +6°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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