В Одесі загинула жінка, на яку через сильний вітер впало дерево

14:39, 12 жовтня 2016
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Через сильний вітер сьогодні, 12 жовтня, в Одесі дерево впало жінку, що проходила поряд. 

В Одессе сильный ветер повалил деревья / Думская
В Одесі сильний вітер повалив дерева / Думська

Про це УНІАН повідомила прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко.

Шторм в Одесі: повалені дерева, затоплені будинки та високі хвилі

НП сталася сьогодні близько 12:30 на житловому масиві Черемушки, по вулиці Космонавтів. Дерево впало біля житлового будинку № 38 і придавило жінку, що проходила поряд. 

"Медики швидкої допомоги зафіксували смерть. На даний час очікується прибуття оперативно-слідчої групи", - зазначила Марченко.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та області сьогодні шторм, сильний дощ, поривчастий (до 27 м/с) вітер. Дітям дозволили не відвідувати школи.

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