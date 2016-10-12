Завтра в Україні очікуються дощі з мокрим снігом

В Україні завтра, 13 жовтня, очікуються сильні дощі, місцями з мокрим снігом.

Завтра у деяких областях України очікується дощ з мокрим снігом / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України з посиланням на Гідрометцентр.

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"13 жовтня вночі в Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській областях місцями сильний, у Чернівецькій області дуже сильний дощ з мокрим снігом; вночі у центральних та південних, вдень у східних, Дніпропетровській, Полтавській областях сильні, вночі та вранці на Вінниччині і Кіровоградщині дуже сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Учасників дорожнього руху просять бути максимально уважними та обережними.

"Користуйтеся пасками безпеки, дотримуйтесь безпечної дистанції, правил маневрування, не перевищуйте швидкість, рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями", - попереджають у Нацполіції.

Нагадаємо, ряд навчальних закладів Одеси, включаючи національний університет імені Мечникова, скасував заняття у зв'язку з несприятливими погодними умовами.