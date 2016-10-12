В Одесі вітром повалено більш як 60 дерев і гілок, призупинено рух електротранспорту (фото)
В Одесі вітром повалено більш як 60 дерев і великих гілок, призупинено рух ряду трамвайних і тролейбусних маршрутів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, станом на 12:00, в Одесі штормовим вітром у різних районах міста повалено загалом 35 дерев і 27 великих гілок.
Так, на 7-й Пересипській, 2, впало дві тополі, які перекрили проїжджу частину, ведуться роботи з розпилювання та прибирання стовбурів з проїжджої частини. По вулиці Старопортофранківській, 8 дерево впало на будинок, а по вулиці Осипова, 7 обвалився карниз. За адресами: вулиця Гайдара, 14 і вул. Отамана Головатого, 84 дерева впали на автомобілі. По вул. Сортувальній, 36 і 38-а дерево впало на теплотрасу.
"Співробітники КП «Міськзелентрест» і КП «ЖКС» проводять роботи з ліквідації наслідків негоди, в першу чергу, звільняючи від повалених дерев і гілок дороги і внутрішньоквартальні проїзди», - повідомили в мерії.
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Крім того, в районі Великого Фонтану, на перетині вулиць Майська і Дачна, біля МКЛ №8, впав будівельний кран. Потерпілих немає.
Зазначається, що профільні служби мерії працюють у надзвичайному режимі, створено додаткові аварійні бригади (в тому числі облгаз, обленерго, водоканал) і дано доручення щодо реагування на надзвичайну ситуацію природного характеру.
Двірники спільно з фахівцями КП «Міські дороги» очищають дощоприймачі від листя і сміття. На вулицях працює 35 одиниць спецтехніки КП «Міські дороги». З посиленням дощу в місцях скупчення дощової води комунальники підніматимуть решітки дощоприймачів для поліпшення стоку води.
«Співробітники КП «Одесміськсвітло» та ПАТ «Одесоблэнерго» почали роботи з усунення падінь і обривів електромереж. На насосних станціях, які відкачують воду, чергують всі інженерно-технічні працівники», - повідомили в прес-службі.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства «Одесміськелектротранс», внаслідок падіння дерев на трамвайні колії і проводи лінії контактної мережі вкорочено схему руху трамвайного маршруту № 27 «Залізничний вокзал – Рибпорт», призупинено рух трамвайних маршрутів №№ 1, 5, 7, 13 та 17.
Також у районі перехрестя вулиць Жуковського і Рішельєвської гілка повисла на проводах лінії контактної мережі. На цій ділянці тимчасово призупинено рух тролейбусного маршруту №10 – тролейбуси курсують лише до залізничного вокзалу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Одесі через сильний вітер упав будівельний кран в Аркадії, Дерево, яке впало на вулиці Космонавтів, смертельно травмувало жінку.
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