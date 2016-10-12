Шторм "Ніколь" досяг сили урагану

16:01, 12 жовтня 2016
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Шторм "Ніколь", який знаходиться приблизно в 575 км від Бермудських островів, знову досяг сили урагану і найближчими днями буде посилюватися.

Ураган
Ураган "Ніколь" / Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами.

У результаті урагану "Меттью" в США загинули 30 людей

В епіцентрі урагану швидкість вітру досягає 120 км/ч. За прогнозами синоптиків, стихія досягне Бермудських островів вранці у четвер, 13 жовтня.

Очікується, що сьогодні ураган почне рухатися на північний-схід з більшою швидкістю.

Нагадаємо, через ураган "Меттью" на Гаїті почалася найважча з 2010 року гуманітарна криза.

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