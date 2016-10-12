В Україні завтра похолодає, подекуди синоптики прогнозують сніг з дощем (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 жовтня, на півдні України до +17°, у багатьох регіонах очікуються опади.

Завтра у багатьох областях України очікуються сильні дощі / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +6°. Вітер східний та північно-східний, до 6.7 м/с.

У Львові 13 жовтня пройде дощ, вночі -1°, вдень +6°. Вітер північний і північно-східний, помірний.

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У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі -1°, вдень +8°. Вітер північно-східний, до 6,2 м/с.

У Вінниці очікується сніг з дощем. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +2°, вдень +10°, вітер мінливий, свіжий.

У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер східний, помірний.

У Дніпрі на завтра синоптики дощ. Температура вночі +2°, вдень +5°. Вітер східний, до 8.0 м/с.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +7°, вдень +17°. Вітер мінливий, свіжий.

Жителям Маріуполя обіцяють дощову погоду, температура вночі +7°, вдень +8°. Вітер східний, до 10.2 м/с.

У Краматорську у четвер очікуються опади, температура вночі +3°, вдень +4°, вітер східний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі +2°, вдень +7°. Вітер східний, до 7.0 м/с.

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