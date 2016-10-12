В Україні завтра похолодає, подекуди синоптики прогнозують сніг з дощем (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 жовтня, на півдні України до +17°, у багатьох регіонах очікуються опади.
У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +6°. Вітер східний та північно-східний, до 6.7 м/с.
У Львові 13 жовтня пройде дощ, вночі -1°, вдень +6°. Вітер північний і північно-східний, помірний.
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У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі -1°, вдень +8°. Вітер північно-східний, до 6,2 м/с.
У Вінниці очікується сніг з дощем. Температура вночі -2°, вдень +3°. Вітер північний і північно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють дощ. Температура вночі +2°, вдень +10°, вітер мінливий, свіжий.
У Харкові у четвер без опадів, температура вночі +1°, вдень +7°. Вітер східний, помірний.
У Дніпрі на завтра синоптики дощ. Температура вночі +2°, вдень +5°. Вітер східний, до 8.0 м/с.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +7°, вдень +17°. Вітер мінливий, свіжий.
Жителям Маріуполя обіцяють дощову погоду, температура вночі +7°, вдень +8°. Вітер східний, до 10.2 м/с.
У Краматорську у четвер очікуються опади, температура вночі +3°, вдень +4°, вітер східний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі +2°, вдень +7°. Вітер східний, до 7.0 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°