Завтра в Києві пройде дощ, вдень до +6°

19:00, 12 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 13 жовтня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +6°.

УНИАН
У Києві завтра очікується дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +4°.

Завтра в Україні очікуються дощі з мокрим снігом

Вітер східний та північно-східний, до 6.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:17, а зайде у 18:09.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 жовтня, на півдні України до +17°, у багатьох регіонах очікуються опади.

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