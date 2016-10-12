Завтра в Києві пройде дощ, вдень до +6°

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 жовтня у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +6°.

У Києві завтра очікується дощ / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +4°.

Читайте також Завтра в Україні очікуються дощі з мокрим снігом

Вітер східний та північно-східний, до 6.7 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:17, а зайде у 18:09.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 жовтня, на півдні України до +17°, у багатьох регіонах очікуються опади.