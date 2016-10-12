Зимова негода дісталася до Хорватії (відео)

Гірськими районами країни промчала снігова буря.

Зимова негода дісталась до гірських районів Хорватії / скріншот

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сильний північний вітер та заметілі перекрили кілька доріг поблизу національного парку Велебіт. Там випало до 30 сантиметрів снігу.

Однак, попри зимову погоду на відпочинок до парку продовжують масово з'їжджатися туристи.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 жовтня, на півдні України до +17°, у багатьох регіонах очікуються опади.