Зимова негода дісталася до Хорватії (відео)
Гірськими районами країни промчала снігова буря.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Сильний північний вітер та заметілі перекрили кілька доріг поблизу національного парку Велебіт. Там випало до 30 сантиметрів снігу.
Однак, попри зимову погоду на відпочинок до парку продовжують масово з'їжджатися туристи.
У Хорватії та Сербії пронісся сильний буревій
Зимова негода дісталася Хорватії
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 жовтня, на півдні України до +17°, у багатьох регіонах очікуються опади.
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