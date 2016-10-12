Шторм в Одесі: очевидці розповіли про потужний удар стихії (відео)

На цю мить наслідками негоди в Одесі є двоє загиблих, п'ятеро травмованих, сотні повалених дерев і потрощені автівки.

Одеса переживає потужний удар стихії / Фото УНІАН

Ураганний вітер повалив два багатотонні будівельні крани, дерева масово обірвали дроти і блокували рух транспорту, йдеться в сюжеті ТСН.

Тополя впала на машину просто під час руху. Кількатонна деревина розтрощила авто й причавила водія. Почувши тріск, звідусіль на допомогу кинулися люди. Потерпілого витягли із салону ще до прибуття швидкої та рятувальників. "Ми підбігли, вся наша фірма підбігла. Лежить дерево. Слава Богу, що тут СТО поруч, вони підняли дах, розрізали болгаркою – це був жах, звісно. Там лежав шматок щелепи", - розповів свідок.

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48-річний власник машини працює електриком і поспішав на роботу. Зараз він в реанімації. "Привезли з черепно-мозковою травмою, котра обстежена. Видно перелом склепіння з переходом на основу черепа, внутрішньочерепний крововилив", - розповів нейрохірург Одеської міської клінічної лікарні.

Інша стара тополя впала на літнє подружжя просто біля їхнього будинку в спальному районі Одеси. Знехтувавши попередженнями, старенькі таки наважилися у негоду сходити до магазину. 79-річна жінка загинула на місці. "Почали ламати гілки, бо їх тут було повно спочатку. І кричали, щоби швидко підняти, допомогти людині, витягнути, Підняли, посунули жінку сюди. Швидка приїхала, рятувальники приїхали, але засвідчили, що вже все", - пояснила сусідка загиблої.

Ще один чоловік загинув у власному авто. Стовбуром йому розтрощило грудну клітину. Кілька дерев впали на будівлі, одне з них заблокувало вихід з дитячої гімназії. Комунальники щохвилини отримують виклики. "На жаль, у більшості випадків це сухі дерева. Це абсолютно нормальні зовні, не хворі дерева, з зеленим листям, високі, красиві. Мокре листя робить важчим дерево, і пориви вітру призводять саме до таких неприємних наслідків", - каже директор департаменту міського господарства Одеської міськради.

Дивом ніхто не постраждав від падіння двох будівельних кранів. Один з них впав ще зранку в курортній "Аркадії". На жвавий ділянці вулиці було повно транспорту – громадського і приватного. Чоловіка від трагедії відділяла якась мить. "Я їхав, чую звуки – впав кран на мене. Вийшов із машини і відійшов. Я просто їхав, а він упав на капот. Розумію, що в сорочці народився", - каже водій розтрощеного авто.

Чиновники дякують одесситам, які дослухалися порад і залишилися вдома самі та залишили свої машини в гаражах та на подвір'ях, адже постраждалих могло б бути й більше. На вулицях Одеси небезпечно і зараз. Дерева продовжують падати, а на тротуарах та проїжджих частинах лежать розірвані електричні дроти під напругою.