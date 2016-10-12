В Одесі через негоду пошкоджено 48 автомобілів

В Одесі сьогодні дерева і гілки, які впали через штормовий вітер, пошкодили 48 автомобілів.

УНІАН

Як повідомила УНІАН прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко, за середу дерева і великі гілки, які впали через сильний вітер, пошкодили майже півсотні машин.

«Загалом сьогодні в поліцію надійшло у зв'язку з негодою 314 звернень, у Київському районі - 65, Малиновському - 72 звернення, Приморському - 87, Суворовському – 90 звернень. «Оформлено ДТП без постраждалих - 27, ДТП з постраждалими – 7», - зазначила Марченко.

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Як повідомила прес-секретар міськради Одеси Наталія Мальцева, станом на 19.00 у місті у зв‘язку із сильним вітром, впало 190 дерев і великих гілок.

У даний час продовжується сильний дощ і поривчастий вітер. У результаті негоди загинули 79-річна жінка (на неї впала тополя) і 45-річний водій автомобіля, на який впало дерево. Чотири людини дістали тілесні ушкодження: троє перебувають у стаціонарі, одна - на амбулаторному лікуванні.

На завтра по Одесі і області збережеться штормове попередження.

«У зв'язку зі складними погодними умовами, одеська мерія настійно просить одеситів максимально обмежити переміщення і поїздки по місту, особливо осіб похилого віку, дітей і вагітних жінок», - наголосила Мальцева.

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Керівникам підприємств необхідно враховувати складні погодні умови при організації робочого процесу. Школярі, батьки яких приймуть рішення залишити дитину вдома, зможуть відпрацювати пропущені заняття в індивідуальному порядку. Враховуючи складні погодні умови, працюють аварійні бригади, всі міські комунальні служби переведено на цілодобовий режим роботи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі та області внаслідок сильного вітру впало два будівельних крани, десятки дерев, загинули дві людини.