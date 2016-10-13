В Одеській області оголошено надзвичайний стан через негоду
Голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив надзвичайний стан в Одеській області.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, через обвалення дерев і ліній електропередач внаслідок сильного вітру загинули три людини, у тому числі 11-річна дитина.
В Одесі вітром повалено більш як 60 дерев і гілок, призупинено рух електротранспорту (фото)
У більш ніж 100 населених пунктах відсутнє світло.
"При Обласній адміністрації працює штаб з надзвичайної ситуації. Ми рекомендуємо скасувати заняття в школах і обмежити явку в держустанови у всіх районах, яких торкнулося лихо, крім служб з надзвичайних ситуацій і тих жителів, хто забезпечує життєдіяльність районів. Ще раз закликаємо всіх максимально утриматися від виходу з дому, поки не вщухне вітер", - написав Саакашвілі.
Як повідомляв УНІАН, у середу. 12 жовтня, в Одесі та області внаслідок сильного вітру впало два будівельних крани, десятки дерев, загинули дві людини.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +16°
-
Івано-Франківськ+20°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+27°... +13°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+27°... +18°
-
Одеса+24°... +18°
-
Полтава+28°... +15°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+27°... +15°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+24°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+21°... +15°