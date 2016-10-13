В Одеській області оголошено надзвичайний стан через негоду

01:08, 13 жовтня 2016
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Голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив надзвичайний стан в Одеській області.

фото: УНІАН
При Обласній адміністрації працює штаб з надзвичайної ситуації / фото: УНІАН

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, через обвалення дерев і ліній електропередач внаслідок сильного вітру загинули три людини, у тому числі 11-річна дитина.

В Одесі вітром повалено більш як 60 дерев і гілок, призупинено рух електротранспорту (фото)

У більш ніж 100 населених пунктах відсутнє світло.

"При Обласній адміністрації працює штаб з надзвичайної ситуації. Ми рекомендуємо скасувати заняття в школах і обмежити явку в держустанови у всіх районах, яких торкнулося лихо, крім служб з надзвичайних ситуацій і тих жителів, хто забезпечує життєдіяльність районів. Ще раз закликаємо всіх максимально утриматися від виходу з дому, поки не вщухне вітер", - написав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, у середу. 12 жовтня, в Одесі та області внаслідок сильного вітру впало два будівельних крани, десятки дерев, загинули дві людини.

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