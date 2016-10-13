Сьогодні практично у всіх регіонах України пройдуть дощі, місцями зі снігом (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 жовтня на півдні України вдень до +17°, у багатьох регіонах пройдуть дощі, місцями зі снігом.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.
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У Львові 13 жовтня дощ, температура повітря вдень +5°. Вітер північно-східний, помірний.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер можливий сніг з дощем. Температура +3°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +9°, вітер східний, до 16.4 м/с.
У Харкові злива. Температура до +6°, вітер східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +17°. Вітер східний та південно-східний, до 8.4 м/с.
У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +5°. Вітер східний, свіжий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську у четвер злива, вдень +10°. Вітер мінливий, легкий.
На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +14°
У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°