Сьогодні практично у всіх регіонах України пройдуть дощі, місцями зі снігом (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 жовтня на півдні України вдень до +17°, у багатьох регіонах пройдуть дощі, місцями зі снігом.

У багатьох областях сьогодні пройдуть дощі / volynnews.com

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.

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У Львові 13 жовтня дощ, температура повітря вдень +5°. Вітер північно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер можливий сніг з дощем. Температура +3°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +9°, вітер східний, до 16.4 м/с.

На півдні до +17° / УНІАН

У Харкові злива. Температура до +6°, вітер східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні без опадів. Температура вдень +17°. Вітер східний та південно-східний, до 8.4 м/с.

У Дніпрі пройде дощ. Температура повітря +5°. Вітер східний, свіжий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють опади, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у четвер злива, вдень +10°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку хмарно, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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