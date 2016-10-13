У Києві сьогодні без опадів, вдень до +7°

08:30, 13 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 13 жовтня, у столиці повітря прогріється до +7°, без опадів.

УНИАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер східний та північно-східний, до 6.8 м/с.

На популярних українських маршрутах пройдуть дощі, на півдні до +14°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:17, а зайде у 18:09.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня на півдні України вдень до +17°, у багатьох регіонах пройдуть дощі, місцями зі снігом.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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