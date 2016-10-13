В Україні через негоду без електроенергії залишилися 276 населених пунктів

09:27, 13 жовтня 2016
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В ніч з 12 на 13 жовтня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 276 населених пунктів у 11 областях України.

Думская
В Україні через негоду знеструмлено 276 населених пунктів / Думская

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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В Одеській області знеструмлений 151 населений пункт, у Хмельницькій - 53, Херсонській - 1, Вінницькій - 10, Дніпропетровській - 9, Тернопільській - 7, Кіровоградській - 5, Волинській - 4, Київській - 3, Черкаській - 2.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили надзвичайний стан через шторм.

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