У Вінниці випав перший сніг (фото, відео)

У четвер, 13 жовтня, у Вінниці випав перший сніг.

У Вінниці випав перший сніг / vk.com / Дарина Горобець

Про це повідомляє місцеве видання "20 хвилин".

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Минулого року у цей час перший сніг випав лише в Карпатах. А от сьогодні зранку вінницькі вулиці та будинки почало замітати снігом. Чи довго він пролежить - невідомо, адже стовпчик термометра не опускається нижче 0 градусів.

Вінничани діляться фотографіями снігу в соцмережах.

Нагадаємо, 5 жовтня, українські гірськолижні курорти Буковель та Драгобрат почало засипати снігом.