У Києві оголосили штормове попередження

Сьогодні, 13 жовтня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

В Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с / dailymail.co.uk

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

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Крім того, за даними синоптиків, сьогодні в столиці буде хмарно, можливий дощ, температура 3-5 градусів тепла.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в ніч на 13 жовтня в результаті несприятливих погодних умов сталося знеструмлення 276 населених пунктів в 11 областях.