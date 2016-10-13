У Києві оголосили штормове попередження

10:27, 13 жовтня 2016
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Сьогодні, 13 жовтня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

dailymail.co.uk
В Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с / dailymail.co.uk

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

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Крім того, за даними синоптиків, сьогодні в столиці буде хмарно, можливий дощ, температура 3-5 градусів тепла.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в ніч на 13 жовтня в результаті несприятливих погодних умов сталося знеструмлення 276 населених пунктів в 11 областях.

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