Наслідки негоди в Одесі: деякі вулиці затопило, від центру відрізаний величезний район (фото)
Воду з вулиць неможливо відкачати через перебої зі світлом.
В Одесі продовжують боротись із наслідками негоди, що вирувала у місті останню добу. Наразі дощ припинився, дме лише невеличкий вітер. Проте заблокованими лишаються десятки вулиць – через затоплення та повалені дерева. Комунальники поки не встигли розпиляти всі повалені дерева, бо їх впало понад дві з половиною сотні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
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Через вимкнене світло не працюють помпи і неможливо відкачати воду. Через це відрізаним від міста залишився один з найбільших житлових масивів – селище Котовського. Там мешкають понад 150 тисяч людей. Сьогодні вони діставатимуться центру в об'їзд, через кільцеву. Вже нині там утворилися величезні затори.
За словами прес-секретаря міськради Наталії Мальцевої, Миколаївська дорога і Пересипські мости закриті для руху. Про це повідомляє місцевий портал 048.ua. Окремі ділянки затопило. На Миколаївській дорозі багато повалених дерев, які ще не встигли розпиляти.
Комунальники вкотре звертаються до одеситів, аби ті пересиділи і сьогодні вдома – так легше буде відновлювати місто після стихійного лиха. Ліквідовувати наслідки буревію будуть щонайменше до вечора.
Як повідомлялось, через шторм в Одесі оголосили надзвичайний стан. Жертвами негоди стали троє людей.
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