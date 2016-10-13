Наслідки негоди в Одесі: деякі вулиці затопило, від центру відрізаний величезний район (фото)

10:44, 13 жовтня 2016
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Воду з вулиць неможливо відкачати через перебої зі світлом.

Непогода в Одессе / УНИАН
Непогода в Одессе / УНИАН

В Одесі продовжують боротись із наслідками негоди, що вирувала у місті останню добу. Наразі дощ припинився, дме лише невеличкий вітер. Проте заблокованими лишаються десятки вулиць – через затоплення та повалені дерева. Комунальники поки не встигли розпиляти всі повалені дерева, бо їх впало понад дві з половиною сотні. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Одесити жартують з приводу рекордної зливи, що обрушилася на місто (фотодобірка)

Потоп в Одессе / 048.ua
Потоп в Одессе / 048.ua

Через вимкнене світло не працюють помпи і неможливо відкачати воду. Через це відрізаним від міста залишився один з найбільших житлових масивів – селище Котовського. Там мешкають понад 150 тисяч людей. Сьогодні вони діставатимуться центру в об'їзд, через кільцеву. Вже нині там утворилися величезні затори.

Потоп в Одессе / 048.ua
Потоп в Одессе / 048.ua

За словами прес-секретаря міськради Наталії Мальцевої, Миколаївська дорога і Пересипські мости закриті для руху. Про це повідомляє місцевий портал 048.ua. Окремі ділянки затопило. На Миколаївській дорозі багато повалених дерев, які ще не встигли розпиляти.

Потоп в Одессе / 048.ua
Потоп в Одессе / 048.ua

Комунальники вкотре звертаються до одеситів, аби ті пересиділи і сьогодні вдома – так легше буде відновлювати місто після стихійного лиха. Ліквідовувати наслідки буревію будуть щонайменше до вечора.

Як повідомлялось, через шторм в Одесі оголосили надзвичайний стан. Жертвами негоди стали троє людей.

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