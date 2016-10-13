На Запоріжжя насувається циклон, оголошене штормове попередження

11:28, 13 жовтня 2016
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Циклон, який вирував в Одесі та забрав життя трьох людей, насувається на Запоріжжя.

REUTERS
REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, на території Запоріжжя та області до 15:00 13 жовтня очікується сильна злива з поривами вітру до 25 м/с.

У Києві оголосили штормове попередження

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження. За можливістю не виходьте на вулицю під час негоди", - йдеться в повідомленні.

Автомобілістів просять сьогодні відмовитися від далеких подорожей.

Нагадаємо, через шторм в Одесі оголосили надзвичайний стан

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