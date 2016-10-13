Кількість жертв урагану "Меттью" в США збільшилася до 38

У результаті урагану "Меттью", який пройшов в США минулого тижня, загинули 38 людей.

Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

Про це повідомляє NBC News.

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Як повідомив губернатор Північної Кароліни Пет Маккрорі, число загиблих в його штаті зросло до 19. Крім того, понад 110 тис. споживачів досі залишаються без електроенергії.

Більше 3 тис. людей перебувають у притулках.

Нагадаємо, через ураган "Меттью" на Гаїті почалася найважча з 2010 року гуманітарна криза.