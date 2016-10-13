У Запорізькій області зливи затопили понад 30 баз відпочинку
У Запорізькій області через негоду опинилися підтопленими понад 30 баз відпочинку на узбережжі Азовського моря.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в Запорізькій області.
"12 жовтня в Якимівському районі Запорізької області - в районі смт Кирилівка, внаслідок несприятливих погодних умов (дощу та південно-східного вітру з поривами до 15-20 м/с) сталося підняття ґрунтових вод і значне нагнітання морської хвилі, у результаті чого вода потрапила на територію близько 30 баз відпочинку на Федотовій косі смт Кирилівка. Глибина підтоплення склала 15-20 см", - йдеться в повідомленні.
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Згідно з повідомленнями жителів смт Кирилівка в соцмережах, рівень води на ряді підтоплених баз вище - піднявся до півметра.
Згідно з офіційними даними, постраждалих в результаті негоди немає.
ДСНС у Запорізькій області проводить моніторинг ситуації.
"Проводиться постійний моніторинг ситуації, підрозділи ГУ ДСНС в Запорізькій області знаходяться в бойовій готовності", - повідомила УНІАН керівник прес-центру відомства Юлія Баришева.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Запорізьку область насувається циклон, який раніше накрив Одеську область: очікується сильний дощ з поривами вітру до 25 м/с.
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