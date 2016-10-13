У Запорізькій області зливи затопили понад 30 баз відпочинку

12:15, 13 жовтня 2016
1588
0

У Запорізькій області через негоду опинилися підтопленими понад 30 баз відпочинку на узбережжі Азовського моря.

В Запорожской области из-за непогоды затопило базы отдыха / 061.ua
У Запорізькій області через негоду затопило бази відпочинку / 061.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в Запорізькій області.

"12 жовтня в Якимівському районі Запорізької області - в районі смт Кирилівка, внаслідок несприятливих погодних умов (дощу та південно-східного вітру з поривами до 15-20 м/с) сталося підняття ґрунтових вод і значне нагнітання морської хвилі, у результаті чого вода потрапила на територію близько 30 баз відпочинку на Федотовій косі смт Кирилівка. Глибина підтоплення склала 15-20 см", - йдеться в повідомленні.

Шторм в Одесі: очевидці розповіли про потужний удар стихії (відео)

Згідно з повідомленнями жителів смт Кирилівка в соцмережах, рівень води на ряді підтоплених баз вище - піднявся до півметра.

Згідно з офіційними даними, постраждалих в результаті негоди немає.

ДСНС у Запорізькій області проводить моніторинг ситуації.

"Проводиться постійний моніторинг ситуації, підрозділи ГУ ДСНС в Запорізькій області знаходяться в бойовій готовності", - повідомила УНІАН керівник прес-центру відомства Юлія Баришева.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Запорізьку область насувається циклон, який раніше накрив Одеську область: очікується сильний дощ з поривами вітру до 25 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин