У Запорізькій області зливи затопили понад 30 баз відпочинку

У Запорізькій області через негоду опинилися підтопленими понад 30 баз відпочинку на узбережжі Азовського моря.

У Запорізькій області через негоду затопило бази відпочинку / 061.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС в Запорізькій області.

"12 жовтня в Якимівському районі Запорізької області - в районі смт Кирилівка, внаслідок несприятливих погодних умов (дощу та південно-східного вітру з поривами до 15-20 м/с) сталося підняття ґрунтових вод і значне нагнітання морської хвилі, у результаті чого вода потрапила на територію близько 30 баз відпочинку на Федотовій косі смт Кирилівка. Глибина підтоплення склала 15-20 см", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленнями жителів смт Кирилівка в соцмережах, рівень води на ряді підтоплених баз вище - піднявся до півметра.

Згідно з офіційними даними, постраждалих в результаті негоди немає.

ДСНС у Запорізькій області проводить моніторинг ситуації.

"Проводиться постійний моніторинг ситуації, підрозділи ГУ ДСНС в Запорізькій області знаходяться в бойовій готовності", - повідомила УНІАН керівник прес-центру відомства Юлія Баришева.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Запорізьку область насувається циклон, який раніше накрив Одеську область: очікується сильний дощ з поривами вітру до 25 м/с.