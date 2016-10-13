На автошляхах України пройдуть дощі, на заході до +13°
У четвер і п'ятницю на українських трасах місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +13°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +3°... +11°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, без опадів.
На трасі Київ - Ужгород у четвер пройдуть дощі, температура в дорозі +2° ... +10°. У п'ятницю на цьому маршруті очікується мінлива хмарність, температура до +13°.
Сьогодні практично у всіх регіонах України пройдуть дощі, місцями зі снігом (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті в Дніпропетровській і Донецькій областях пройдуть дощі, температура до +10°.
У напрямку Харкова місцями очікуються дощі. Температура в дорозі до +7°. 14 жовтня на цьому напрямку синоптики прогнозують мінливу хмарність, температура +8°... +9°.
За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні пройдуть дощі, +2° ... +7°. За даним напрямком в п'ятницю сонячно, температура до +10°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°