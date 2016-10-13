На автошляхах України пройдуть дощі, на заході до +13°

13:00, 13 жовтня 2016
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У четвер і п'ятницю на українських трасах місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на заході - до +13°.

blog.drive24.co.uk
На автошляхах України пройдуть дощі / blog.drive24.co.uk

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса пройдуть дощі. Температура +3°... +11°. Завтра на цьому маршруті температура до +11°, без опадів.

На трасі Київ - Ужгород у четвер пройдуть дощі, температура в дорозі +2° ... +10°. У п'ятницю на цьому маршруті очікується мінлива хмарність, температура до +13°.

Сьогодні практично у всіх регіонах України пройдуть дощі, місцями зі снігом (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +7°, очікуються опади. Завтра на даному маршруті в Дніпропетровській і Донецькій областях пройдуть дощі, температура до +10°.

У напрямку Харкова місцями очікуються дощі. Температура в дорозі до +7°. 14 жовтня на цьому напрямку синоптики прогнозують мінливу хмарність, температура +8°... +9°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні пройдуть дощі, +2° ... +7°. За даним напрямком в п'ятницю сонячно, температура до +10°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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