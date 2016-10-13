Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

В Українському гідрометцентрі прогнозують незначне потепління з 23 жовтня.

В Україні потеплішає з 23 жовтня / УНІАН

Про це в ході селекторної наради повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає "112 Україна".

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"Поступове підвищення температури можливе лише з 23 жовтня, тобто до кінця місяця ми все ще очікуємо незначне підвищення температури порівняно з тією, яка буде до того моменту", - сказав Прокопенко.

Він також додав, що зима буде відносно теплою. У листопаді та грудні середньомісячна температура буде близькою до середніх показників, а в січні, лютому і березні - вище середніх показників.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 жовтня, у Вінниці випав перший сніг.