Синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління

13:17, 13 жовтня 2016
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В Українському гідрометцентрі прогнозують незначне потепління з 23 жовтня.

УНИАН
В Україні потеплішає з 23 жовтня / УНІАН

Про це в ході селекторної наради повідомив заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає "112 Україна".

Сьогодні практично у всіх регіонах України пройдуть дощі, місцями зі снігом (карта)

"Поступове підвищення температури можливе лише з 23 жовтня, тобто до кінця місяця ми все ще очікуємо незначне підвищення температури порівняно з тією, яка буде до того моменту", - сказав Прокопенко.

Він також додав, що зима буде відносно теплою. У листопаді та грудні середньомісячна температура буде близькою до середніх показників, а в січні, лютому і березні - вище середніх показників.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 жовтня, у Вінниці випав перший сніг.

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