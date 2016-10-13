В Одесі за добу випали чотири місячні норми опадів

14:31, 13 жовтня 2016
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В Одесі під час шторму 12-13 жовтня випали чотири місячні норми опадів.

УНИАН
Шторм в Одесі / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків стихії повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, за даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі майже за добу випало 106 мм опадів при середньомісячній нормі 26 мм. Це склало 403% від місячної норми опадів у жовтні.

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"Така кількість опадів при вітрі 20 м/с характеризується як стихійне гідрометеорологічне явище, яке може завдати шкоди населенню і національній економіці. Ми потрапили в циклон...", - сказав Труханов.

За його інформацією, від штормового вітру впали сотні дерев і великих гілок.

"Повалених гілок - 103, дерев - 574. В даний час 72 дерева розпиляно і прибрано. Бригади працюють в посиленому режимі. У роботах задіяно 1878 людей", - підкреслив Труханів.

Він додав, що повалені дерева перекрили транспортні магістралі, порвали тролейбусні і трамвайні контактні мережі, звалилися на трамвайні колії. Тому в місті зараз істотно порушено рух громадського транспорту.

У повному обсязі функціонує тролейбус маршруту № 8, частково - 7 і 10 (до залізничного вокзалу), 9 (до вулиці Грецької) і 12.

Трамваї: в повному обсязі маршрут №13, частково - 3, 26, 27 і 31.

Ведуться відновлювальні роботи.

Відзначається, що мережа електротранспорту дублюється додатковими маршрутними таксі.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через шторм оголосили надзвичайний стан.

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