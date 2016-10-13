Ураган "Ніколь" досяг потужності четвертої категорії

Ураган "Ніколь", який наближається до Бермудських островів, досяг четвертої категорії потужності з п'яти.

Ураган "Ніколь" / Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами.

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"Ніколь" знаходиться приблизно в 290 км від Бермудських островів, швидкість вітру в епіцентрі урагану досягає 215 км/год.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью", який пройшов в США минулого тижня загинули 38 людей.