Ураган "Ніколь" досяг потужності четвертої категорії

16:00, 13 жовтня 2016
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Ураган "Ніколь", який наближається до Бермудських островів, досяг четвертої категорії потужності з п'яти.

Ураган
Ураган "Ніколь" / Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний центр США по спостереженню за ураганами.

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"Ніколь" знаходиться приблизно в 290 км від Бермудських островів, швидкість вітру в епіцентрі урагану досягає 215 км/год.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью", який пройшов в США минулого тижня загинули 38 людей.

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