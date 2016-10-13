Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +11° (відеопрогноз)
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 жовтня на півдні України до +11°, на сході пройдуть дощі.
У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +8°. Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.
У Львові 14 жовтня сонечно, вночі 0°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
На автошляхах України пройдуть дощі, на заході до +13°
У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі -1°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, до 2.4 м/с.
У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер північний і північно-східний, легкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +0°, вдень +11°, вітер північний та північно-західний, свіжий.
У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер північно-східний, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють дощ. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер північний і північно-східний, до 6,2 м/с.
У Сімферополі хмарно. Температура вночі +5°, вдень +9°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя обіцяють дощову погоду, температура вночі +6°, вдень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 6.0 м/с.
У Краматорську в п'ятницю очікуються опади, температура вночі +3°, вдень +5°, вітер північний і північно-східний, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра дощ. Температура вночі +2°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +16°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+28°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +16°
-
Івано-Франківськ+20°... +15°
-
Київ+28°... +18°
-
Кіровоград+30°... +17°
-
Луганськ+27°... +13°
-
Луцьк+25°... +16°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+27°... +18°
-
Одеса+24°... +18°
-
Полтава+28°... +15°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+27°... +15°
-
Херсон+27°... +18°
-
Хмельницький+24°... +16°
-
Черкаси+29°... +18°
-
Чернігів+27°... +16°
-
Чернівці+21°... +15°