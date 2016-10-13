Завтра в Україні практично без опадів, на півдні до +11° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 жовтня на півдні України до +11°, на сході пройдуть дощі.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

У Києві завтра без опадів, вночі 0°, вдень +8°. Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.

У Львові 14 жовтня сонечно, вночі 0°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Читайте також На автошляхах України пройдуть дощі, на заході до +13°

У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі -1°, вдень +9°. Вітер східний та північно-східний, до 2.4 м/с.

У Вінниці у п'ятницю без опадів. Температура вночі -3°, вдень +4°. Вітер північний і північно-східний, легкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +0°, вдень +11°, вітер північний та північно-західний, свіжий.

У Харкові у п'ятницю без опадів, температура вночі +1°, вдень +9°. Вітер північно-східний, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють дощ. Температура вночі 0°, вдень +10°. Вітер північний і північно-східний, до 6,2 м/с.

У Сімферополі хмарно. Температура вночі +5°, вдень +9°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя обіцяють дощову погоду, температура вночі +6°, вдень +7°. Вітер північний і північно-східний, до 6.0 м/с.

У Краматорську в п'ятницю очікуються опади, температура вночі +3°, вдень +5°, вітер північний і північно-східний, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра дощ. Температура вночі +2°, вдень +6°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.