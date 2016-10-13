У Києві завтра вдень до +8°, без опадів
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +8°.
До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.
На автошляхах України пройдуть дощі, на заході до +13°
Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.
Завтра сонце в столиці зійде у 07:19, а зайде у 18:07.
Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня на півдні України до +11°, на сході пройдуть дощі.
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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