У Києві завтра вдень до +8°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 14 жовтня, у столиці без опадів, температура повітря вдень +8°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

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Вітер північний і північно-східний, до 4.3 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:19, а зайде у 18:07.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня на півдні України до +11°, на сході пройдуть дощі.