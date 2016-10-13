У Дніпрі та області вирує негода: знеструмлено ЛЕП та трансформаторні підстанції
У четвер, 13 жовтня, на Дніпропетровську область обрушилася негода.
"Через сильний дощу з поривами вітру 15-20 м/с в Дніпропетровській області знеструмлено 8 ліній електропередач 6-10 кВ, 65 трансформаторних підстанцій. Відключення фіксуються по всій Дніпропетровській області, але поки що вдається оперативно відновлювати аварійно відключені енергооб'єкти", - повідомляє прес-служба Дніпрообленерго.
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Відзначається, що найбільш гостро ситуація складається по Нікопольському району, туди припав основний удар стихії.
Згідно з повідомленням, для ліквідації наслідків туди мобілізовано 14 бригад енергетиків.
Крім цього, за даними прес-служби, через тривалу негоду енергетики не можуть спрогнозувати час повного відновлення порушеного електропостачання в регіоні.
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