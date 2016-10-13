Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні

Синоптики прогнозують відносно теплу зиму в Україні.

Зима в Україні буде відносно теплою / Фото УНІАН

Про це у ході селекторної наради повідомив заступник директора Українського гідрометеорологічного центру Анатолій Прокопенко, передає "ГОРДОН".

За його словами, в листопаді і грудні 2016 року середньомісячна температура в Україні буде близькою до середніх показників, а у січні, лютому й березні 2017 року – вищою від середніх показників.

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"У цілому зима буде характеризуватися як відносно тепла, але тривалість опалювального сезону за температурними показниками буде коливатися від 160 днів на півдні країни до 180 на півночі й заході", – зазначив Прокопенко.

Він додав, що протягом зими будуть спостерігатися різкі зміни погодних умов.

"Це й короткочасні, але досить сильні похолодання, снігопади, утворення ожеледі. Найбільша ймовірність цих явищ буде в січні-лютому 2017 року", – уточнив він.

Раніше в Українському гідрометцентрі спрогнозували незначне потепління з 23 жовтня.