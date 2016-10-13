Руйнівний циклон йде з України (відео)

21:49, 13 жовтня 2016
2408
0

Буревій забрав чотири людських життя в Одесі.

фото: УНИАН
Негода в Одесі / Фото УНІАН

Протягом четверга силу потужного циклону відчули жителі в усіх регіонах України. Дощило ледь не у всіх областях, йдеться в сюжеті ТСН.

На Заході та Приазов'ї можливі підтоплення. Засніжило високогір'я Карпат. На одній з найвищих гір, Піп Іван, лежить подекуди до 50 сантиметрів снігу.

Рятувальники просять туристів, які наважаться йти в гори, бути дуже обережними.

Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні

Сніг випав і на Вінниччині. Там знеструмлено 48 населених пунктів. Ліквідовують наслідки негоди і на Миколаївщині, де без світла й телефонного зв'язку залишилися понад 50 населених пунктів. У самому Миколаєві вітер повалив більше ста дерев, постраждали будівлі й автомобілі.

В Україні негода пануватиме недовго, запевняють синоптики. Вже у п'ятницю вони прогнозують покращення погодних умов. "14 жовтня циклон, що визначав погоду, залишить межі України й опади припиняться, одночасно відбуватиметься зниження температури повітря вночі до 0 – 6 тепла, на півдні країни 7-12. Вночі у західних областях 1-3 морозу", - попередив заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів В Україні через негоду знеструмлено 55 населених пунктів
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема) Завтра на Заході та в Центрі України продовжаться дощі з грозами (схема)
Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео) Автівки у воді, повалені дерева та загибла жінка: Київщина оговтується від шаленого буревію (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Потужні зливи затопили південний захід Франції Потужні зливи затопили південний захід Франції
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин