Руйнівний циклон йде з України (відео)

Буревій забрав чотири людських життя в Одесі.

Негода в Одесі / Фото УНІАН

Протягом четверга силу потужного циклону відчули жителі в усіх регіонах України. Дощило ледь не у всіх областях, йдеться в сюжеті ТСН.

На Заході та Приазов'ї можливі підтоплення. Засніжило високогір'я Карпат. На одній з найвищих гір, Піп Іван, лежить подекуди до 50 сантиметрів снігу.

Рятувальники просять туристів, які наважаться йти в гори, бути дуже обережними.

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Сніг випав і на Вінниччині. Там знеструмлено 48 населених пунктів. Ліквідовують наслідки негоди і на Миколаївщині, де без світла й телефонного зв'язку залишилися понад 50 населених пунктів. У самому Миколаєві вітер повалив більше ста дерев, постраждали будівлі й автомобілі.

В Україні негода пануватиме недовго, запевняють синоптики. Вже у п'ятницю вони прогнозують покращення погодних умов. "14 жовтня циклон, що визначав погоду, залишить межі України й опади припиняться, одночасно відбуватиметься зниження температури повітря вночі до 0 – 6 тепла, на півдні країни 7-12. Вночі у західних областях 1-3 морозу", - попередив заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.