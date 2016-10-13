Руйнівний циклон йде з України (відео)
Буревій забрав чотири людських життя в Одесі.
Протягом четверга силу потужного циклону відчули жителі в усіх регіонах України. Дощило ледь не у всіх областях, йдеться в сюжеті ТСН.
На Заході та Приазов'ї можливі підтоплення. Засніжило високогір'я Карпат. На одній з найвищих гір, Піп Іван, лежить подекуди до 50 сантиметрів снігу.
Рятувальники просять туристів, які наважаться йти в гори, бути дуже обережними.
Синоптики спрогнозували, якою буде зима в Україні
Сніг випав і на Вінниччині. Там знеструмлено 48 населених пунктів. Ліквідовують наслідки негоди і на Миколаївщині, де без світла й телефонного зв'язку залишилися понад 50 населених пунктів. У самому Миколаєві вітер повалив більше ста дерев, постраждали будівлі й автомобілі.
В Україні негода пануватиме недовго, запевняють синоптики. Вже у п'ятницю вони прогнозують покращення погодних умов. "14 жовтня циклон, що визначав погоду, залишить межі України й опади припиняться, одночасно відбуватиметься зниження температури повітря вночі до 0 – 6 тепла, на півдні країни 7-12. Вночі у західних областях 1-3 морозу", - попередив заступник начальника Гідрометцентру Анатолій Прокопенко.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°