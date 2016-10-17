В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +10° (карта)

08:07, 17 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 17 жовтня на півдні України вдень до +10°, без опадів.

УНИАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 2.0 м/с.

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У Львові 17 жовтня сонячно, температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, помірний.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +9°. Вітер східний та південно-східний, до 5.3 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура +7°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +9°, вітер східний, до 7.4 м/с.

УНИАН
На півдні до +10° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +7°, вітер східний, помірний.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +10°. Вітер східний та південно-східний, до 8.4 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +8°. Вітер східний, свіжий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську в понеділок без опадів, удень +7°. Вітер мінливий, легкий.

В Одесі за добу випали чотири місячні норми опадів

У Сєвєродонецьку невелика хмарність, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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