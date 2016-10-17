В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +10° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 17 жовтня на півдні України вдень до +10°, без опадів.
У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер східний та північно-східний, до 2.0 м/с.
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У Львові 17 жовтня сонячно, температура повітря вдень +9°. Вітер південно-східний, помірний.
У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +9°. Вітер східний та південно-східний, до 5.3 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок мінлива хмарність. Температура +7°. Вітер східний та південно-східний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +9°, вітер східний, до 7.4 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +7°, вітер східний, помірний.
У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +10°. Вітер східний та південно-східний, до 8.4 м/с.
У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +8°. Вітер східний, свіжий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.
У Краматорську в понеділок без опадів, удень +7°. Вітер мінливий, легкий.
В Одесі за добу випали чотири місячні норми опадів
У Сєвєродонецьку невелика хмарність, температура вдень +7°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°