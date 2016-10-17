Сьогодні вдень у Києві до +7°, без опадів

08:30, 17 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 жовтня в столиці повітря прогріється до +7°, без опадів.

УНИАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +3°. Вітер східний та північно-східний, до 2,1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:24, а зайде в 18:00.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 17 жовтня на півдні України вдень до +10°, без опадів.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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