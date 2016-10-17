Шторм в Одеській області повалив понад 2,8 тисяч дерев
З початку ускладнення погодних умов в Одеській області було повалено понад 2,8 тисяч дерев.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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Зокрема, понад 2 тис. дерев було повалено в Одесі.
Крім того, під час негоди сильний дощ затопив житлові будинки.
"Рятувальниками відкачано з підтоплених територій 15,5 тис. куб м води, розпилено та прибрано з проїжджої частини доріг та територій житлового сектору 113 повалених дерев, визволено з підтоплених ділянок 100 одиниць техніки, надано допомогу 150 постраждалим громадянам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у результаті негоди в Одесі загинули чотири людини.
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