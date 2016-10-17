Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, у більшості областей похолодає
Цього тижня в Україні практично без опадів, лише з п'ятниці у західних областях пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +10°.
У вівторок, 18 жовтня, по всій країні очікується переменнная хмарність. Температура вдень +4°...+11°.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +10° (карта)
У середу, 19 жовтня, практично по всій Україні хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°...+4°, вдень до +13°.
У четвер по всій країні без опадів, вночі -1°...+6°, вдень до +16°.
У п'ятницю у західних областях пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +6°...+16°.
У суботу на заході України очікуються опади. Температура по країні вночі +2°...+7°, вдень до +17°.
У неділю на заході і в центрі пройдуть дощі, температура вночі 0°...+7°, вдень до +17°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +16°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+28°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+32°... +16°
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Івано-Франківськ+20°... +15°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+27°... +13°
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Луцьк+25°... +16°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+27°... +18°
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Одеса+24°... +18°
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Полтава+28°... +15°
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Рівне+24°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+27°... +15°
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Херсон+27°... +18°
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Хмельницький+24°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+27°... +16°
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Чернівці+21°... +15°