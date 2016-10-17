Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, у більшості областей похолодає

Цього тижня в Україні практично без опадів, лише з п'ятниці у західних областях пройдуть дощі.

В Україні на цьому тижні практично без опадів / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів, температура вдень підніметься до +10°.

У вівторок, 18 жовтня, по всій країні очікується переменнная хмарність. Температура вдень +4°...+11°.

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У середу, 19 жовтня, практично по всій Україні хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°...+4°, вдень до +13°.

У четвер по всій країні без опадів, вночі -1°...+6°, вдень до +16°.

У п'ятницю у західних областях пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +6°...+16°.

У суботу на заході України очікуються опади. Температура по країні вночі +2°...+7°, вдень до +17°.

У неділю на заході і в центрі пройдуть дощі, температура вночі 0°...+7°, вдень до +17°.

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