Кількість жертв урагану "Меттью" в США збільшилася до 43

11:35, 17 жовтня 2016
602
0

У результаті урагану "Меттью" в США загинули 43 людини, 26 з них - у Північній Кароліні. 

Последствия урагана
Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

Про це повідомляє New York Post.

ООН просить 119 мільйонів доларів на допомогу потерпілим від урагану "Меттью" в Гаїті

Губернатор штату Північна Кароліна Пет Маккрорі повідомив, що в машині, яку віднесло потоками води, виявили тіла двох людей. Усього в цьому штаті загинули 26 осіб.

Ураган "Меттью" виявився найпотужнішим у басейні Карибського моря за останні десять років, досягнувши найвищої, п'ятої категорії за шкалою Сафіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала 230 кілометрів на годину.

Нагадаємо, через ураган "Меттью" на Гаїті почалася найважча з 2010 року гуманітарна криза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України Прогноз погоди на 18 червня: негода не відступає з частини України
У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото) У Китаї після урагану пройшов "дощ" з морських тварин (фото)
Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град Частина України і сьогодні залишиться у полоні негоди: синоптики прогнозують грози і град
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео) Злива перетворила вулиці Бердичева на річки (відео)
Киян попереджають про грози та сильний вітер Киян попереджають про грози та сильний вітер
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
755 мм
1.1 м/с
51 %
Стрічка новин