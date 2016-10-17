Кількість жертв урагану "Меттью" в США збільшилася до 43
У результаті урагану "Меттью" в США загинули 43 людини, 26 з них - у Північній Кароліні.
Про це повідомляє New York Post.
ООН просить 119 мільйонів доларів на допомогу потерпілим від урагану "Меттью" в Гаїті
Губернатор штату Північна Кароліна Пет Маккрорі повідомив, що в машині, яку віднесло потоками води, виявили тіла двох людей. Усього в цьому штаті загинули 26 осіб.
Ураган "Меттью" виявився найпотужнішим у басейні Карибського моря за останні десять років, досягнувши найвищої, п'ятої категорії за шкалою Сафіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала 230 кілометрів на годину.
Нагадаємо, через ураган "Меттью" на Гаїті почалася найважча з 2010 року гуманітарна криза.
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