Кількість жертв урагану "Меттью" в США збільшилася до 43

У результаті урагану "Меттью" в США загинули 43 людини, 26 з них - у Північній Кароліні.

Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

Про це повідомляє New York Post.

Читайте також ООН просить 119 мільйонів доларів на допомогу потерпілим від урагану "Меттью" в Гаїті

Губернатор штату Північна Кароліна Пет Маккрорі повідомив, що в машині, яку віднесло потоками води, виявили тіла двох людей. Усього в цьому штаті загинули 26 осіб.

Ураган "Меттью" виявився найпотужнішим у басейні Карибського моря за останні десять років, досягнувши найвищої, п'ятої категорії за шкалою Сафіра-Сімпсона. Швидкість вітру сягала 230 кілометрів на годину.

Нагадаємо, через ураган "Меттью" на Гаїті почалася найважча з 2010 року гуманітарна криза.