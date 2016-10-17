Сьогодні, 17 жовтня, у Києві вперше цієї осені зафіксовані морози - температура опустилася до -0,7°.

У Києві зафіксували перші морози / moldova24.net

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

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У столиці закінчився безморозний період, який тривав з 26 березня загалом 205 днів. Найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. - лише 144 дні, а найдовші - 223 дні у 2008 та 2013 роках.

Однак офіційно зима у Києві розпочнеться тільки після того, як середньодобова температура стійко перейде через 0° у бік зниження. Згідно з прогнозами, це відбудеться після 26 листопада.

Нагадаємо, сьогодні в столиці повітря прогріється до +7°, без опадів.