На українських трасах без опадів, на заході температура до +11°

Сьогодні і завтра на дорогах України без опадів. Найтепліше буде на заході - до +11°.

На українських трасах без опадів / rutrassa.ru

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +7°... +10°. Завтра на цьому маршруті температура до +9°, сонячно.

На трасі Київ - Ужгород практично без опадів, температура у дорозі +7° ... +11°. У вівторок на цьому маршруті очікується мінлива хмарність, температура до +11°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +9° невелика хмарність. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +9°.

У напрямку Харкова хмарно з проясненнями. Температура в дорозі до +8°. 18 жовтня на цьому напрямку без опадів, температура +6°... +8°.

За маршрутом Київ - Чернівці сьогодні малохмарно, +7° ... +8°. За даним напрямом у вівторок сонячно, температура до +9°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.