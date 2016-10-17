На Китай насувається тайфун "Сарика"

13:07, 17 жовтня 2016
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Людям заборонено спостерігати за хвилями з берега та виходити в гори

На Китай насувається 21-й у цьому році тайфун / Фото japantimes.co.jp
На Китай насувається 21-й у цьому році тайфун / Фото japantimes.co.jp

На Китай насувається тайфун «Сарика», який стане для країни 21-м за цей рік. Передбачається, що стихія наблизиться до узбережжя провінції Хайнань, що на півдні країни, вже завтра, пише "СиньХуа".

Зазначається, що у зв’язку із загрозою стихії, у восьми містах провінції було скасовано зайняття в школах та дитячих садках в середньому до 3 днів.

У липні в Китаї в результаті стихійних лих загинули 612 осіб

Зокрема у місті Санья призупинено будь-які роботи на території міста та зачинені туристичні об’єкти.

Туристам та місцевим заборонено влаштовувати розважальні заходи та походи в гори. Крім того, влада заборонила знаходитись на березі.

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