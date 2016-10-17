У гірських районах Румунії випало до півметра снігу

У гірських районах Румінії - Сучава та Нямц - випало до півметра снігу.

Румунію засипає снігом / УНІАН

У регіоні вже оголосили так званий "жовтий" рівень тривоги, повідомляє ТСН.

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Зазначається, що пориви вітру там подекуди перевищують 50 кілометрів на годину, а видимість на дорогах становить не більше ста метрів.

Місцева поліція просить водіїв не виїжджати на дороги без зимових шин і нагадує, що за новим законодавством штраф за їх відсутність может сягати 600 євро.

У той же час у деяких районах Румунії не припиняються зливи. У кількох містах на сході країни з берегів вийшли річки. Через це оголосили загрозу повеней.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Україні випав перший сніг.