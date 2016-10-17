У результаті повені у В'єтнамі загинули 25 людей

У результаті повені, що сталася минулого тижня в центральних провінціях В'єтнаму, загинули 25 людей.

Повінь у В'єтнамі / Reuters

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Через стихію рятувальники евакуювали близько 40 тис. чоловік, місцеві аеропорти скасували 321 рейс.

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У деяких регіонах В'єтнаму за вихідні випало до 90 см опадів. За інформацією місцевих чиновників, загинули не менше 25 людей, ще четверо пропали безвісти.

Місцевих жителів попереджають про можливість нових повеней і зсувів, оскільки до країні наближається тайфун "Саріка". За прогнозами метеорологів, він дійде до північного узбережжя В'єтнаму в середу, 19 жовтня.

Нагадаємо, у результаті урагану "Меттью" в США загинули 43 людини, 26 з них - у Північній Кароліні.