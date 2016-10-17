В Україні завтра без опадів, на півдні до +10° (відеопрогноз)

18:30, 17 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 жовтня, на півдні України до +10°, без опадів.

yuriy-bezsonov.livejournal.com/
В Україні завтра без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У Києві завтра без опадів, вночі -1°, вдень +8°. Вітер південно-східний, до 3.3 м/с.

У Львові 18 жовтня мінлива хмарність, вночі +2°, вдень +7°. Вітер південно-східний, слабкий.

Погода на тиждень: в Україні практично без опадів, у більшості областей похолодає

У Луцьку завтра мінлива хмарність. Температура повітря вночі +1°, вдень +9°. Вітер південно-східний, до 5.7 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі -1°, вдень +6°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +2°, вдень +9°, вітер східний та північно-східний, помірний.

У Харкові у вівторок хмарно, температура вночі -2°, вдень +7°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі -1°, вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 3.6 м/с.

У Сімферополі малохмарно. Температура вночі +1°, вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, свіжий.

Жителям Маріуполя обіцяють сонячну погоду, температура вночі 0°, вдень +8°. Вітер східний та північно-східний, до 5.6 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, температура вночі -1°, вдень +7°, вітер північно-східний, легкий.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно. Температура вночі -1°, вдень +7°. Вітер мінливий, до 4.7 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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