Завтра у Києві без опадів, температура вдень до +8°

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 жовтня у столиці без опадів, температура повітря вдень +8°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

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Вітер південно-східний, до 3.3 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:26, а зайде у 17:58.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 жовтня, на півдні України до +10°, без опадів.