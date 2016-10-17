Завтра у Києві без опадів, температура вдень до +8°

19:00, 17 жовтня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 18 жовтня у столиці без опадів, температура повітря вдень +8°.

УНИАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до +2°.

У Києві зафіксували перші морози

Вітер південно-східний, до 3.3 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:26, а зайде у 17:58.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 18 жовтня, на півдні України до +10°, без опадів.

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