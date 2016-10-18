В Україні сьогодні без опадів, на півдні до +10° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 жовтня на півдні України вдень до +10°, без опадів.

Сьогодні в Україні без опадів / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

У столиці сьогодні мінлива хмарність, вдень +7°. Вітер південно-східний, до 4.0 м/с.

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У Львові 18 жовтня хмарно, температура повітря вдень +7°. Вітер південно-східний, слабкий.

У Луцьку сьогодні без опадів. Температура повітря вдень +10°. Вітер південно-східний, до 6,2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у вівторок мінлива хмарність. Температура +6°. Вітер південно-східний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +8°, вітер східний та північно-східний, до 5.9 м/с.

На півдні до +10° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +6°, вітер мінливий, легкий.

У Сімферополі сьогодні хмарно з проясненнями. Температура вдень +10°. Вітер східний та північно-східний, до 8.0 м/с.

У Дніпрі малохмарно. Температура повітря +8°. Вітер східний, свіжий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють мінливу хмарність, температура вдень +8°. Вітер мінливий, до 4.0 м/с.

У Краматорську у вівторок без опадів, удень +6°. Вітер мінливий, легкий.

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У Сєвєродонецьку невелика хмарність, температура вдень +6°. Вітер мінливий, до 3,4 м/с.

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