Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +7°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 18 жовтня, у столиці повітря прогріється до +7°, без опадів.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +3°. Вітер південно-східний, до 4.0 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:26, а зайде у 17:58.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня на півдні України вдень до +10°, без опадів.

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