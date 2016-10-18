Понад 2 млн людей на Гаїті постраждали через ураган "Меттью"

09:33, 18 жовтня 2016
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Не менше 2,1 млн громадян Гаїті постраждали від урагану "Меттью", який обрушився на країну два тижні тому.

Последствия урагана
Наслідки урагану "Меттью" / Reuters

З цього числа 1,4 млн потребують термінової допомоги, повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Prensa Latina.

У країні зафіксували 510 випадків холери. Стихія порушила роботу більше половини медичних установ і шести центрів з лікування цього захворювання, у зв'язку з чим південно-східна частина країни виявилася вразливою перед спалахами інфекції.

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Через поширення хвороби місцева влада направила до департаменту Гранд-Анс 15 цистерн з хлорованою водою - 120 тисяч літрів для 175 тисяч громадян, які отримали тимчасовий притулок в укриттях. Туди ж поставлені 116 тонн непродовольчих товарів і 134 тонни продуктів харчування.

За останні дні була розподілена гуманітарна допомога з Болівії, Колумбії, Венесуели, Японії і Панами.

Нагадаємо, за неофіційними даними, у результаті урагану "Меттью" на Гаїті загинули 1000 осіб.

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