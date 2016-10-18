Жителів України попереджають про заморозки

10:03, 18 жовтня 2016
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У найближчі три доби в Україні очікуються заморозки.

getbg.net
Жителів України попереджають про заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На українських трасах без опадів, на заході температура до +11°

"У найближчі три доби в Україні без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 4-10° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 7-13°", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, 18 жовтня на півдні України вдень до +10°, без опадів.

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