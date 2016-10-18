Тайфун "Сарика" вирує у Китаї

11:01, 18 жовтня 2016
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Тайфун "Сарика" у вівторок, 18 жовтня, досяг берега провінції Хайнань на півдні Китаю.

Тайфун
Тайфун "Сарика" в Китаї / Reuters

Швидкість вітру досягає 162 кілометрів на годину, передає РИА "Новости" з посиланням на Xinhua.

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За оцінками метеорологів, "Сарика" стане найпотужнішим тайфуном на острові Хайнань за останні 10 років. Очікується, що після приземлення він набере потужність супертайфуна.

Через стихію в аеропорту "Мейлань" міста Хайкоу скасовано близько 250 авіарейсів. Також було зупинено рух пароплавів навколо острова Хайнань.

Як повідомляв УНІАН, раніше у восьми містах провінції Хайнань були скасовані заняття в школах і дитячих садках у середньому до 3 днів.

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